在尼泊尔，尼泊尔板球超级联赛（NPL）第三个赛季将在基尔蒂普尔的TU International Cricket Ground开幕，并获得国际板球理事会（ICC）授予的官方T20赛事地位。今后，联赛比赛统计数据将计入球员的正式职业生涯数据，《加德满都邮报》报道。

在前两个赛季，NPL的比赛结果不具备官方地位。尼泊尔板球协会秘书帕拉斯·卡德卡称，获得ICC认可对尼泊尔板球而言是一项重大成就。这也改变了外援规则：每支特许球队可注册最多8名外籍球员，而此前为4至6名；在11人比赛阵容中，可同时有4名外援和7名尼泊尔球员出场。

DRS和ICC要求

另一项创新将是DRS视频回放系统，该系统将允许球员对场上裁判的判罚提出挑战。组织方计划利用三维球路追踪技术复核LBW判罚，并使用基于人工智能的技术判断球是否触碰球棒。复核还将涉及跑杀、三柱门杀和无效球。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据卡德卡估计，使用DRS每场比赛的成本可能高达2000万尼泊尔卢比，费用将由联赛及其8支特许球队分担。ICC认可还规定了额外要求：外籍板球运动员必须从本国板球委员会取得无异议证明；如果参赛者在此前6个月内参加过未经认可的赛事，将不被允许参加该锦标赛。

知名外籍球员

澳大利亚球员大卫·华纳、西印度群岛球员安德烈·拉塞尔、南非球员大卫·米勒和孟加拉国球员沙基布·阿尔·哈桑预计将在本赛季出战。华纳将效力于Kathmandu Gorkhas，拉塞尔将效力于Biratnagar Kings，米勒将代表Karnali Yaks。阿尔·哈桑已加入Pokhara Avengers阵容。

卫冕冠军Lumbini Lions保留了尼罗尚·迪克韦拉、达西·肖特和鲁本·特朗普尔曼。首个赛季的冠军Janakpur Bolts签下了莫因·阿里和吉米·尼沙姆，Sudurpaschim Royals则邀请了舍芬·卢瑟福。上个赛季，Lumbini Lions在决赛中击败Sudurpaschim Royals，而Royals连续第二次获得亚军。

关注我们在