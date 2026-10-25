Непальська прем’єр-ліга отримала статус офіційного турніру T20 — Kathmandu Post

У Непалі третій сезон Непальської прем’єр-ліги з крикету (NPL) стартує на стадіоні TU International Cricket Ground у Кіртіпурі зі статусом офіційного турніру T20 від Міжнародної ради крикету (ICC). Відтепер статистика матчів ліги зараховуватиметься до офіційних кар’єрних показників гравців, повідомляє Kathmandu Post.

У перших двох сезонах результати NPL не мали офіційного статусу. Секретар Асоціації крикету Непалу Парас Кхадка назвав визнання ICC значним досягненням для непальського крикету. Воно також змінює правила щодо легіонерів: кожна франшиза може заявити до восьми іноземних гравців замість чотирьох-шести раніше, а у складі з 11 гравців на матч можуть одночасно виступати четверо легіонерів і семеро непальців.

DRS і вимоги ICC

Ще одним нововведенням стане система відеоповторів DRS, яка дозволить гравцям оскаржувати рішення польових арбітрів. Організатори планують застосовувати тривимірне відстеження траєкторії м’яча для перегляду рішень щодо LBW, а також технологію визначення дотику м’яча до бити на основі штучного інтелекту. Перевірки також стосуватимуться вибігань, стампінгів і ноу-болів.

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За оцінкою Кхадки, використання DRS може коштувати до 20 млн непальських рупій за матч, а витрати розділять ліга та вісім її франшиз. Визнання ICC передбачає й додаткові вимоги: іноземні крикетисти мають отримати довідку про відсутність заперечень від національних крикетних рад, а учасників не допускатимуть до турніру, якщо вони грали в несанкціонованих змаганнях протягом попередніх шести місяців.

Відомі іноземні гравці

У сезоні мають виступити австралієць Девід Ворнер, віндієць Андре Расселл, південноафриканець Девід Міллер і бангладешець Шакіб Аль Хасан. Ворнер гратиме за Kathmandu Gorkhas, Расселл — за Biratnagar Kings, а Міллер представлятиме Karnali Yaks. До складу Pokhara Avengers увійшов Аль Хасан.

Чинні чемпіони Lumbini Lions зберегли у складі Нірошана Діквеллу, Д’Арсі Шорта та Рубена Трампельманна. Переможці першого сезону Janakpur Bolts заявили Моіна Алі та Джиммі Нішема, а Sudurpaschim Royals запросили Шерфейна Резерфорда. Минулого сезону Lumbini Lions перемогли Sudurpaschim Royals у фіналі, тоді як Royals вдруге поспіль стали віцечемпіонами.

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