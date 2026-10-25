В Непале третий сезон Непальской премьер-лиги по крикету (NPL) стартует на стадионе TU International Cricket Ground в Киртипуре со статусом официального турнира T20 от Международного совета по крикету (ICC). Отныне статистика матчей лиги будет засчитываться в официальные карьерные показатели игроков, сообщает Kathmandu Post.

В первых двух сезонах результаты NPL не имели официального статуса. Секретарь Ассоциации крикета Непала Парас Кхадка назвал признание ICC значительным достижением для непальского крикета. Оно также меняет правила для легионеров: каждая франшиза может заявить до восьми иностранных игроков вместо прежних четырех-шести, а в составе из 11 игроков на матч одновременно могут выступать четыре легионера и семь непальцев.

DRS и требования ICC

Еще одним нововведением станет система видеоповторов DRS, которая позволит игрокам оспаривать решения полевых судей. Организаторы планируют использовать трехмерное отслеживание траектории мяча для пересмотра решений по LBW, а также технологию на основе искусственного интеллекта для определения касания мяча биты. Проверки также будут касаться выбеганий, стампингов и ноу-болов.

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По оценке Кхадки, использование DRS может стоить до 20 млн непальских рупий за матч, а расходы разделят лига и восемь ее франшиз. Признание ICC предусматривает и дополнительные требования: иностранные крикетисты должны получить справку об отсутствии возражений от национальных советов по крикету, а участников не допустят к турниру, если в предыдущие шесть месяцев они играли в несанкционированных соревнованиях.

Известные иностранные игроки

В сезоне должны выступить австралиец Дэвид Уорнер, представитель Вест-Индии Андре Расселл, южноафриканец Дэвид Миллер и бангладешец Шакиб Аль Хасан. Уорнер будет играть за Kathmandu Gorkhas, Расселл — за Biratnagar Kings, а Миллер будет представлять Karnali Yaks. Аль Хасан вошел в состав Pokhara Avengers.

Действующие чемпионы Lumbini Lions сохранили в составе Нирошана Диквеллу, Д’Арси Шорта и Рубена Трампельманна. Победители первого сезона Janakpur Bolts заявили Моина Али и Джимми Нишема, а Sudurpaschim Royals пригласили Шерфейна Резерфорда. В прошлом сезоне Lumbini Lions победили Sudurpaschim Royals в финале, тогда как Royals второй раз подряд стали вице-чемпионами.

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