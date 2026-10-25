25 października w Częstochowie Bogdanka LUK Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie rozegrają mecz o AL-KO Superpuchar Polski w siatkówce. Spotkanie w DMD Arena rozpocznie się o godz. 15:00 czasu lokalnego. Dla obu drużyn będzie to szansa na zdobycie pierwszego trofeum w sezonie.

Jak informuje Interia Sport, klub z Lublina wygrał dwa pierwsze mecze sezonu w polskiej lidze bez straty seta i prowadzi w tabeli. W składzie drużyny zagrali już Japończycy Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa, a także francuski środkowy Mouss Gueye. Wilfredo Leon zadebiutował w drugiej kolejce i został uznany najlepszym zawodnikiem meczu z Energą Treflem Gdańsk.

Spotkanie finalistów mistrzostw

Drużyny z Lublina i Zawiercia grały ze sobą w dwóch ostatnich finałach polskiej ligi, jednak w meczu o Superpuchar jeszcze się nie spotkały. Kapitan LUK-u Marcin Komenda oczekuje wyrównanego pojedynku, w którym decydujące będą detale. Trener lubelskiej drużyny Stéphane Antiga zaznaczył, że siatkarze, którzy reprezentowali klub w ubiegłym sezonie, pamiętają wiosenną porażkę z Wartą Zawiercie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gwiazdorski skład Warty Zawiercie

Latem do zespołu prowadzonego przez trenera Michała Winiarskiego dołączyli Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Kamil Rychlicki. Jednocześnie Warta Zawiercie rozpoczęła sezon od porażki 0:3 z GKS Katowice, po czym pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1.

Winiarski podkreślił, że wcześniejsze wyniki nie będą miały znaczenia w jednym decydującym meczu, w którym wygra drużyna grająca lepiej tego dnia. Według publikacji wszystkie bilety na mecz w Częstochowie zostały sprzedane. Transmisję zaplanowano w Polsat Sport 1 i na platformie Polsat Box Go.

Czytaj nas na