У Польщі ЛУК Люблін і Варта Заверце зіграють за Суперкубок — Interia Sport

У Ченстохові 25 жовтня Богданка ЛУК Люблін та Алурон CMC Варта Заверце проведуть матч за AL-KO Суперкубок Польщі з волейболу. Гра в DMD Arena розпочнеться о 15:00 за місцевим часом. Для обох команд це буде можливість здобути перший трофей сезону.

Як повідомляє Interia Sport, клуб із Любліна виграв два стартові матчі сезону в польській лізі без втрати сетів і очолює таблицю. У складі команди вже зіграли японці Ран Такахаші та Томохіро Огава, а також французький центральний блокувальник Мусс Гує. Вілфредо Леон дебютував у другому турі й був визнаний найкращим гравцем матчу проти Енерги Трефля Гданськ.

Зустріч фіналістів чемпіонату

Команди Любліна та Заверця грали одна проти одної у двох останніх фіналах польської ліги, однак у матчі за Суперкубок ще не зустрічалися. Капітан ЛУК Марцін Коменда очікує рівного поєдинку, у якому вирішальними стануть деталі. Тренер люблінської команди Стефан Антіга зазначив, що волейболісти, які виступали за клуб минулого сезону, пам'ятають весняну поразку від Варти Заверце.

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Зірковий склад Варти Заверце

Влітку склад команди під керівництвом тренера Міхала Вінярського поповнили Томаш Форналь, Якуб Кохановський і Каміль Рихліцький. Водночас Варта Заверце розпочала сезон із поразки 0:3 від ГКС Катовіце, після чого перемогла ЗАКСУ Кендзежин-Козьле з рахунком 3:1.

Вінярський наголосив, що попередні результати не матимуть значення в одному вирішальному матчі, де переможе команда з кращою грою цього дня. За даними видання, усі квитки на матч у Ченстохові були продані. Трансляцію заплановано на Polsat Sport 1 і платформі Polsat Box Go.

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