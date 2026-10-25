10月25日，博格丹卡卢布林LUK和阿卢龙CMC扎维尔切瓦尔塔将在琴斯托霍瓦争夺AL-KO波兰排球超级杯。比赛将在DMD Arena举行，于当地时间15:00开始。对两支球队而言，这将是赢得本赛季首座奖杯的机会。

据Interia Sport报道，卢布林俱乐部在波兰联赛赛季开局的两场比赛中未失一局并领跑积分榜。日本球员高桥蓝和小川智大，以及法国副攻穆斯·盖耶，已经代表球队出场。威尔弗雷多·莱昂在第二轮完成首秀，并被评为对阵格但斯克能源特雷弗尔比赛的最佳球员。

联赛决赛球队相遇

卢布林和扎维尔切的球队在最近两届波兰联赛决赛中交手，但尚未在超级杯比赛中相遇。LUK队长马尔钦·科门达预计将是一场势均力敌的较量，细节将起决定性作用。卢布林队主教练斯特凡·安蒂加指出，上赛季效力于该俱乐部的排球运动员记得春季输给扎维尔切瓦尔塔的比赛。

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扎维尔切瓦尔塔的明星阵容

夏季，主教练米哈乌·维尼亚尔斯基执教的球队引进了托马什·福尔纳尔、雅库布·科哈诺夫斯基和卡米尔·雷赫利茨基。与此同时，扎维尔切瓦尔塔以0:3负于卡托维兹GKS开启赛季，随后以3:1战胜肯杰任-科兹莱扎克萨。

维尼亚尔斯基强调，在一场决定性的比赛中，此前的结果不会有意义，当天发挥更好的球队将获胜。据该媒体报道，琴斯托霍瓦这场比赛的所有门票均已售罄。比赛计划在Polsat Sport 1和Polsat Box Go平台播出。

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