25 октября в Ченстохове Богданка ЛУК Люблин и Алурон CMC Варта Заверце проведут матч за AL-KO Суперкубок Польши по волейболу. Игра на DMD Arena начнется в 15:00 по местному времени. Для обеих команд это будет возможность завоевать первый трофей сезона.

Как сообщает Interia Sport, клуб из Люблина выиграл два стартовых матча сезона в польской лиге, не проиграв ни одного сета, и возглавляет таблицу. В составе команды уже сыграли японцы Ран Такахаси и Томохиро Огава, а также французский центральный блокирующий Мусс Гейе. Вильфредо Леон дебютировал во втором туре и был признан лучшим игроком матча против «Энерги Трефля Гданьск».

Встреча финалистов чемпионата

Команды из Люблина и Заверце играли друг против друга в двух последних финалах польской лиги, однако в матче за Суперкубок еще не встречались. Капитан ЛУК Марцин Коменда ожидает равного поединка, в котором решающими станут детали. Тренер люблинской команды Стефан Антига отметил, что волейболисты, выступавшие за клуб в прошлом сезоне, помнят весеннее поражение от Варты Заверце.

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Звездный состав Варты Заверце

Летом состав команды под руководством тренера Михала Винярского пополнили Томаш Форналь, Якуб Кохановский и Камиль Рыхлицкий. В то же время Варта Заверце начала сезон с поражения 0:3 от ГКС Катовице, после чего победила ЗАКСУ Кендзежин-Козьле со счетом 3:1.

Винярский подчеркнул, что предыдущие результаты не будут иметь значения в одном решающем матче, в котором победит команда, показавшая лучшую игру в этот день. По данным издания, все билеты на матч в Ченстохове были проданы. Трансляция запланирована на Polsat Sport 1 и платформе Polsat Box Go.

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