W USA liga golfowa LIV Golf wypłaciła 15,6 mln dolarów siedmiu członkom kierownictwa w okresie między oświadczeniem Saudyjskiego Funduszu Państwowego o zakończeniu wsparcia finansowego a złożeniem przez ligę wniosku o upadłość w trybie Chapter 11. Jak podaje Korea Herald, wynika to z dokumentów złożonych w amerykańskim sądzie upadłościowym w stanie New Jersey.

Wypłaty dla kierownictwa

Największą wypłatę otrzymał dyrektor generalny LIV Golf Scott O'Neil — 6,375 mln dolarów. Dyrektorowi finansowemu Davidowi Phillipsowi 24 czerwca wypłacono 3,37 mln dolarów jako wynagrodzenie za kontynuowanie pracy, a głównemu dyrektorowi prawnemu Johnowi Ruzichowi — 2,6 mln dolarów. Tego samego dnia O'Neil otrzymał 6,375 mln dolarów.

O'Neil otrzymał także 13 lutego premię w wysokości 2,7 mln dolarów. Były pierwszy dyrektor generalny LIV Golf Greg Norman, który opuścił stanowisko w styczniu 2025 roku, 26 września tego samego roku otrzymał wypłatę 5,8 mln dolarów w ramach ugody oraz premię 3,6 mln dolarów.

Płatności dla graczy i roszczenia wierzycieli

Materiały sądowe zawierają także informacje o 129 płatnościach dla wierzycieli w ciągu 90 dni przed złożeniem wniosku o upadłość. W ciągu roku przed złożeniem wniosku 8 września gracz Jon Rahm otrzymał 26 mln dolarów. Wśród innych wypłat dla sportowców znalazły się niemal 13,9 mln dolarów dla Brysona DeChambeau, 10,7 mln dolarów dla Dustina Johnsona oraz po około 2,5 mln dolarów dla Camerona Smitha i Bubby'ego Watsona.

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LIV Golf stanęła również wobec dwóch pozwów dotyczących nieopłaconych usług. Kanadyjska Mobbi Systems Group domaga się ponad 1 mln dolarów za funkcję transmisji Any Shot, Any Time, a firma Fresh Tape Media ze stanu Kolorado — 1,2 mln dolarów za produkcję dni medialnych LIV Golf. Obie firmy znajdują się na liście 129 wierzycieli z niezabezpieczonymi roszczeniami.

Restrukturyzacja ligi

Saudyjski Fundusz Państwowy wydał na LIV Golf ponad 5 mld dolarów od uruchomienia ligi w czerwcu 2022 roku. Według źródła finansowanie ligi przez fundusz ma zakończyć się po sezonie 2026. BC Partners Credit zobowiązała się przeznaczyć do 300 mln dolarów na wsparcie projektu LIV 2.0.

Nowa wersja ligi przewiduje co najmniej 10 turniejów, nacisk na golf drużynowy oraz pule nagród wynoszące około 9 mln dolarów zamiast 20 mln dolarów w zawodach indywidualnych. Rozprawa w sprawie upadłości została wyznaczona na 5 listopada.

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