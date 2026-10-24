Нигерийские «Рейнджерс Интернешнл» и «Эль-Канеми Уорриорз» завершили выступления в африканских клубных турнирах после выездных поражений в Алжире и Марокко. «Рейнджерс» проиграл MC Alger 0:3 в Алжире и выбыл из Лиги чемпионов КАФ с общим счётом 2:3, а «Эль-Канеми» уступил марокканской «Радже» 0:2 в Касабланке — 2:4 по сумме двух матчей, сообщает Premium Times Nigeria.

MC Alger отыграл преимущество

«Рейнджерс» прибыл на ответный матч с преимуществом 2:0, добытым в первой игре в Абеокуте. Тогда команда большую часть встречи играла вдесятером после удаления вратаря Лаки Джимоха на 13-й минуте. Кеннет Игбоке реализовал пенальти, а Джеймс Эмо забил в конце матча.

В матче в Алжире Шахреддин Бухольда открыл счёт на 58-й минуте. Мохамед Банґура на 84-й минуте сравнял общий счёт в противостоянии, а Суфьян Баязид забил решающий мяч на 92-й минуте. MC Alger вышел в следующий этап Лиги чемпионов КАФ.

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Два поздних гола «Раджи»

«Эль-Канеми» начал матч в Касабланке после ничьей 2:2 в первой игре в Икенне. До 88-й минуты команда сохраняла нулевой счёт, который обеспечил бы ей выход в групповой этап Кубка конфедерации КАФ.

Однако Аймен Баркок забил со штрафного на 88-й минуте, а португальский защитник Мариан Ужа удвоил преимущество «Раджи» на пятой компенсированной минуте. Марокканский клуб вышел в групповой этап Кубка конфедерации КАФ.

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