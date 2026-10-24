Нігерійські Рейнджерс та Ель-Канемі вибули з турнірів КАФ — Premium Times Nigeria

Нігерійські «Рейнджерс Інтернешнл» та «Ель-Канемі Ворріорз» припинили виступи в африканських клубних турнірах після виїзних поразок в Алжирі та Марокко. «Рейнджерс» програв MC Alger 0:3 в Алжирі та вибув із Ліги чемпіонів КАФ із загальним рахунком 2:3, а «Ель-Канемі» поступився марокканській «Раджі» 0:2 у Касабланці — 2:4 за сумою двох матчів, повідомляє Premium Times Nigeria.

MC Alger відіграв перевагу

«Рейнджерс» прибув на матч-відповідь із перевагою 2:0, здобутою в першій грі в Абеокуті. Тоді команда більшу частину зустрічі грала вдесятьох після вилучення воротаря Лакі Джимоха на 13-й хвилині. Кеннет Ігбоке реалізував пенальті, а Джеймс Емо забив наприкінці матчу.

У матчі в Алжирі Шахреддін Бухольда відкрив рахунок на 58-й хвилині. Мохамед Банґура на 84-й хвилині зрівняв загальний рахунок у протистоянні, а Суф'ян Баязід забив вирішальний м'яч на 92-й хвилині. MC Alger вийшов до наступного етапу Ліги чемпіонів КАФ.

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Два пізні голи «Раджі»

«Ель-Канемі» розпочинав матч у Касабланці після нічиєї 2:2 у першій грі в Ікенне. До 88-ї хвилини команда зберігала нульовий рахунок, який забезпечував би їй вихід до групового етапу Кубка конфедерації КАФ.

Втім, Аймен Баркок забив зі штрафного на 88-й хвилині, а португальський захисник Маріан Ужа подвоїв перевагу «Раджі» на п'ятій компенсованій хвилині. Марокканський клуб вийшов до групового етапу Кубка конфедерації КАФ.

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