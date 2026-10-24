尼日利亚的流浪者国际队和埃尔卡内米勇士队在阿尔及利亚和摩洛哥客场失利后，结束了在非洲俱乐部赛事中的征程。流浪者队在阿尔及利亚以0比3负于MC Alger，以两回合总比分2比3从CAF冠军联赛出局；埃尔卡内米队则在卡萨布兰卡以0比2不敌摩洛哥拉贾队，两回合总比分为2比4，Premium Times Nigeria报道。

MC Alger逆转劣势

流浪者队带着首回合在阿贝奥库塔取得的2比0优势来到次回合比赛。当时，门将拉基·吉莫在第13分钟被罚下后，球队在大部分比赛时间里以10人应战。肯尼思·伊格博克罚入点球，詹姆斯·埃莫在比赛末段进球。

在阿尔及利亚的比赛中，沙赫雷丁·布霍尔达在第58分钟首开纪录。穆罕默德·班古拉在第84分钟将两回合总比分扳平，苏菲安·巴亚齐德在第92分钟打入制胜球。MC Alger晋级CAF冠军联赛下一阶段。

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拉贾队的两粒迟来进球

埃尔卡内米队在卡萨布兰卡开始比赛前，首回合在伊肯内以2比2战平。直到第88分钟，球队仍保持0比0的比分，这一结果本可确保其晋级CAF联合会杯小组赛阶段。

不过，艾曼·巴尔科克在第88分钟通过任意球破门，葡萄牙后卫马里安·乌扎在补时第5分钟将拉贾队的领先优势扩大一倍。摩洛哥俱乐部晋级CAF联合会杯小组赛阶段。

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