Nigeryjskie kluby Rangers International i El-Kanemi Warriors zakończyły udział w afrykańskich rozgrywkach klubowych po wyjazdowych porażkach w Algierii i Maroku. Rangers przegrali z MC Alger 0:3 w Algierii i odpadli z Ligi Mistrzów CAF z łącznym wynikiem 2:3, a El-Kanemi uległo marokańskiej Raji 0:2 w Casablance — 2:4 w dwumeczu, podaje Premium Times Nigeria.

MC Alger odrobił stratę

Rangers przystąpili do rewanżu z przewagą 2:0, wywalczoną w pierwszym meczu w Abeokucie. Wówczas zespół przez większą część spotkania grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla bramkarza Lucky’ego Jimoh w 13. minucie. Kenneth Igboke wykorzystał rzut karny, a James Emo strzelił gola pod koniec meczu.

W meczu w Algierii Chahreddine Boukholda otworzył wynik w 58. minucie. Mohamed Bangoura wyrównał stan rywalizacji w dwumeczu w 84. minucie, a Soufiane Bayazid zdobył decydującą bramkę w 92. minucie. MC Alger awansował do następnej rundy Ligi Mistrzów CAF.

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Dwa późne gole Raji

El-Kanemi rozpoczęło mecz w Casablance po remisie 2:2 w pierwszym spotkaniu w Ikenne. Do 88. minuty zespół utrzymywał bezbramkowy wynik, który zapewniłby mu awans do fazy grupowej Pucharu Konfederacji CAF.

Jednak Aymen Barkok zdobył bramkę z rzutu wolnego w 88. minucie, a portugalski obrońca Marian Uza podwyższył prowadzenie Raji w piątej minucie doliczonego czasu gry. Marokański klub awansował do fazy grupowej Pucharu Konfederacji CAF.

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