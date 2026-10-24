Rutherford i Hossain dołączyli do klubów NPL — Kathmandu Post

W Nepalu westindyski batter Sherfane Rutherford dołączył do Sudurpaschim Royals, a bangladeski wszechstronny zawodnik Shamim Hossain — do Lumbini Lions przed trzecim sezonem Nepal Premier League. Informuje o tym Kathmandu Post.

Doświadczenie Rutherforda

28-letni Rutherford jest leworęcznym batterem, który również rzuca w średnim tempie. W reprezentacji Indii Zachodnich rozegrał 31 meczów w formacie jednodniowym i 61 meczów T20, zdobywając odpowiednio 873 i 1123 runy. Jego najwyższy wynik w międzynarodowych meczach T20 to 84 runy.

W 283 meczach T20 na wszystkich poziomach Rutherford zdobył 5090 runów, w tym zaliczył 324 szóstki. Jego wskaźnik strike rate wynosi 142,05. Krykiecista występował w turniejach franczyzowych na Karaibach, w Indiach, Pakistanie, Bangladeszu, Sri Lance, ZEA i Stanach Zjednoczonych.

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W sezonie Indian Premier League 2025 rozegrał 13 meczów dla Gujarat Titans i zdobył 291 runów. Rutherford reprezentował również Delhi Capitals i Royal Challengers Bengaluru. Dyrektor wykonawczy Sudurpaschim Royals Prakash Khadka oświadczył, że doświadczenie zawodnika i jego agresywny styl gry powinny wzmocnić zespół.

Hossain w Lumbini Lions

Shamim Hossain jest agresywnym batterem, który również rzuca off-spin. Był członkiem reprezentacji Bangladeszu, która wygrała mistrzostwa świata U19 w 2020 roku. Hossain zadebiutował w międzynarodowym T20 w 2021 roku w meczu z Zimbabwe, a w formacie jednodniowym — w 2023 roku przeciwko Afganistanowi.

W sezonie Bangladesh Premier League 2024–25 Hossain, grając dla Chittagong Kings, zdobył 352 runy i pomógł drużynie dotrzeć do finału. Oczekuje się, że jego gra w środkowej części kolejności oraz off-spin zapewnią Lumbini Lions dodatkowe opcje w battingu i bowlingu.

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