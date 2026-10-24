Резерфорд и Хоссейн присоединились к клубам NPL — Kathmandu Post

В Непале вест-индский баттер Шерфейн Резерфорд присоединился к Sudurpaschim Royals, а бангладешский универсал Шамим Хоссейн — к Lumbini Lions перед третьим сезоном Непальской премьер-лиги. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Опыт Резерфорда

28-летний Резерфорд — леворукий баттер, который также выполняет боулинг среднего темпа. За сборную Вест-Индии он сыграл 31 матч в однодневном формате и 61 матч T20, набрав соответственно 873 и 1123 рана. Его наивысший результат в международных матчах T20 составляет 84 рана.

В 283 матчах T20 на всех уровнях Резерфорд набрал 5090 ранов, включая 324 шестерки. Его показатель скорости набора ранов составляет 142,05. Крикетист выступал во франшизных турнирах Карибского бассейна, Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, ОАЭ и США.

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В сезоне Индийской премьер-лиги 2025 года он сыграл 13 матчей за Gujarat Titans и набрал 291 ран. Резерфорд также представлял Delhi Capitals и Royal Challengers Bengaluru. Исполнительный директор Sudurpaschim Royals Пракаш Кхадка заявил, что опыт игрока и его агрессивный стиль игры должны усилить команду.

Хоссейн в Lumbini Lions

Шамим Хоссейн — агрессивный баттер, который также выполняет офспин. Он входил в состав сборной Бангладеш, выигравшей чемпионат мира U19 в 2020 году. Хоссейн дебютировал в международном T20 в 2021 году в матче против Зимбабве, а в однодневном формате — в 2023 году против Афганистана.

В сезоне Бангладешской премьер-лиги 2024–25 Хоссейн, выступая за Chittagong Kings, набрал 352 рана и помог команде выйти в финал. Ожидается, что его игра в середине порядка и офспин добавят Lumbini Lions вариантов в баттинге и боулинге.

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