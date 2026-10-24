Резерфорд і Хоссейн приєдналися до клубів NPL — Kathmandu Post

У Непалі вестіндійський батер Шерфейн Резерфорд приєднався до Sudurpaschim Royals, а бангладеський універсал Шамім Хоссейн — до Lumbini Lions перед третім сезоном Непальської прем'єр-ліги. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Досвід Резерфорда

28-річний Резерфорд — ліворукий батер, який також виконує боулінг середнього темпу. За збірну Вестіндії він зіграв 31 матч в одноденному форматі та 61 матч T20, набравши відповідно 873 і 1123 рани. Його найвищий результат у міжнародних матчах T20 становить 84 рани.

У 283 матчах T20 на всіх рівнях Резерфорд набрав 5090 ранів, зокрема вибив 324 шістки. Його показник швидкості набору ранів становить 142,05. Крикетист виступав у франшизних турнірах Карибського басейну, Індії, Пакистану, Бангладеш, Шрі-Ланки, ОАЕ та США.

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У сезоні Індійської прем'єр-ліги 2025 року він зіграв 13 матчів за Gujarat Titans і набрав 291 ран. Також Резерфорд представляв Delhi Capitals та Royal Challengers Bengaluru. Виконавчий директор Sudurpaschim Royals Пракаш Кхадка заявив, що досвід гравця та його агресивний стиль гри мають посилити команду.

Хоссейн у Lumbini Lions

Шамім Хоссейн — агресивний батер, який також виконує офспін. Він входив до складу збірної Бангладеш, що виграла чемпіонат світу U19 у 2020 році. Дебют Хоссейна в міжнародному T20 відбувся у 2021 році в матчі проти Зімбабве, а в одноденному форматі — у 2023 році проти Афганістану.

У сезоні Бангладеської прем'єр-ліги 2024–25 Хоссейн, виступаючи за Chittagong Kings, набрав 352 рани та допоміг команді дійти до фіналу. Його гра в середині порядку та офспін, як очікують, додадуть Lumbini Lions варіантів у батингу й боулінгу.

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