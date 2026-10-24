拉瑟福德和侯赛因加盟NPL俱乐部——《加德满都邮报》

在尼泊尔，西印度群岛击球手谢尔芬·拉瑟福德在尼泊尔超级联赛第三个赛季前加盟Sudurpaschim Royals，孟加拉国全能手沙米姆·侯赛因则加盟Lumbini Lions。《加德满都邮报》报道。

拉瑟福德的经验

28岁的拉瑟福德是一名左手击球手，同时也投中速球。他代表西印度群岛队参加了31场一日赛和61场T20比赛，分别得到873分和1123分。他在国际T20比赛中的最高得分为84分。

在各级别的283场T20比赛中，拉瑟福德得到5090分，其中包括324个六分球。他的击球率为142.05。这名板球运动员曾参加加勒比地区、印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、阿联酋和美国的特许经营联赛。

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在2025年印度超级联赛赛季中，他代表Gujarat Titans出战13场，得到291分。拉瑟福德还曾效力于Delhi Capitals和Royal Challengers Bengaluru。Sudurpaschim Royals执行董事普拉卡什·卡德卡表示，这名球员的经验和进攻性比赛风格应能增强球队实力。

侯赛因加盟Lumbini Lions

沙米姆·侯赛因是一名进攻型击球手，同时也投右臂指旋球。他是2020年赢得U19世界杯的孟加拉国队成员。侯赛因于2021年在对阵津巴布韦的比赛中完成国际T20首秀，并于2023年在对阵阿富汗的比赛中完成一日赛首秀。

在2024–25赛季孟加拉国超级联赛中，侯赛因效力于Chittagong Kings，得到352分，并帮助球队闯入决赛。预计他在中间顺位的击球能力和右臂指旋球将为Lumbini Lions在击球和投球方面提供更多选择。

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