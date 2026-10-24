沙特阿拉伯的利雅得新月在达曼以3比2击败卡迪西亚，重返沙特职业联赛积分榜首位。西蒙尼·因扎吉的球队在10场比赛后取得27分和9场胜利，The National报道。

达曼之胜

卡迪西亚赛前位居积分榜首位，但在第21分钟被加布里埃尔·马丁内利破门。这名巴西前锋从英格兰阿森纳转会后，在6场联赛中打进了第6球。

不到10分钟后，朱利安·基尼奥内斯头球扳平比分。这是这名墨西哥前锋在本赛季的第5粒进球。比分一直维持在1比1，直到第77分钟，鲁本·内维斯接谢尔盖·米林科维奇-萨维奇传球，精准射入球门下角。

常规时间结束前6分钟，米林科维奇-萨维奇攻入利雅得新月的第三球——这是他为这家利雅得俱乐部打进的第50球。卡迪西亚在第87分钟缩小分差，马特奥·雷特吉头球接应蒂贾尼·赖因德斯开出的任意球传中得分。布伦丹·罗杰斯的球队遭遇本赛季联赛第二场失利。

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利雅得胜利升至第二位

利雅得胜利客场以3比1击败费萨里，升至第二位，并凭借净胜球力压卡迪西亚。阿卜杜拉·哈姆丹首开纪录，下半场安德烈·吉罗托的乌龙球将卫冕冠军的领先优势扩大一倍。

特奥·邦贡达为费萨里扳回一球，但巴西前锋安热洛锁定最终比分。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多踢满全场，击中立柱，他在下半场的进球因越位被判无效。利雅得胜利取得三连胜，落后利雅得新月两分。

托尼为吉达国民梅开二度

在另一场比赛中，吉达国民主场以4比1战胜塞哈特海湾。伊万·托尼梅开二度，他在第11分钟头球破门，并在补时阶段罚进点球。这名英格兰前锋在9场联赛中打进13球。

阿尔乔姆·邦达连科在塞哈特海湾门将马尔万·海达里的失误后将比分改写为2比0，而托尼在第三粒进球中助攻特林康。第69分钟，马特奥·贝内加斯被罚下场。吉达国民排名第五，落后领头羊6分。

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