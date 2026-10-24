Saudyjski Al-Hilal pokonał Al-Qadsiah 3:2 w Dammam i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli Saudi Pro League. Po 10 meczach zespół Simone Inzaghiego ma 27 punktów i dziewięć zwycięstw, podaje The National.

Zwycięstwo w Dammam

Al-Qadsiah przystępowała do meczu jako lider tabeli, ale w 21. minucie straciła gola po trafieniu Gabriela Martinellego. Brazylijski napastnik zdobył szóstą bramkę w sześciu meczach ligowych po transferze z angielskiego Arsenalu.

Niecałe 10 minut później Julian Quinones wyrównał głową. Był to piąty gol meksykańskiego napastnika w obecnym sezonie. Do 77. minuty utrzymywał się wynik 1:1, gdy Ruben Neves precyzyjnie uderzył w dolny róg po podaniu Sergeja Milinkovicia-Savicia.

Sześć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Milinković-Savić zdobył trzecią bramkę dla Al-Hilal — swoją 50. dla klubu z Rijadu. Al-Qadsiah zmniejszyła stratę w 87. minucie dzięki golowi Mateo Reteguiego, który głową wykończył dośrodkowanie Tijjaniego Reijndersa z rzutu wolnego. Zespół Brendana Rodgersa poniósł dopiero drugą porażkę w lidze.

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Al-Nassr awansował na drugie miejsce

Al-Nassr pokonał na wyjeździe Al-Faisaly 3:1 i awansował na drugą pozycję, wyprzedzając Al-Qadsiah różnicą bramek. Abdullah Al-Hamdan otworzył wynik, a po przerwie samobójcze trafienie Andrieja Girotto podwoiło przewagę aktualnych mistrzów.

Theo Bongonda strzelił kontaktowego gola dla Al-Faisaly, lecz brazylijski napastnik Angelo ustalił wynik spotkania. Cristiano Ronaldo rozegrał cały mecz, trafił w słupek, a jego gol w drugiej połowie został anulowany z powodu spalonego. Al-Nassr odniósł trzecie kolejne zwycięstwo i traci do Al-Hilal dwa punkty.

Dwa gole Toneya dla Al-Ahli

W innym meczu Al-Ahli wygrał u siebie z Al-Khaleej 4:1. Ivan Toney zdobył dwie bramki, trafiając głową w 11. minucie i wykorzystując rzut karny w doliczonym czasie gry. Angielski napastnik ma 13 goli w dziewięciu meczach ligowych.

Artem Bondarenko podwyższył na 2:0 po błędzie bramkarza Al-Khaleej, Marwana Al-Haidariego, a Toney asystował Trincao przy trzecim golu. W 69. minucie Mateo Benegas został wyrzucony z boiska. Al-Ahli zajmuje piąte miejsce i traci do lidera sześć punktów.

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