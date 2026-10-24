Аль-Хіляль очолив чемпіонат Саудівської Аравії — The National

Саудівський «Аль-Хіляль» переміг «Аль-Кадісію» з рахунком 3:2 у Даммамі та повернувся на перше місце в турнірній таблиці Саудівської професійної ліги. Після 10 матчів команда Сімоне Індзагі має 27 очок і дев’ять перемог, повідомляє The National.

Перемога в Даммамі

«Аль-Кадісія» розпочинала матч на вершині таблиці, однак на 21-й хвилині пропустила від Габріела Мартінеллі. Бразильський нападник забив шостий м’яч у шести матчах ліги після переходу з англійського «Арсеналу».

Менш ніж за 10 хвилин Хуліан Кіньйонес головою зрівняв рахунок. Для мексиканського нападника це був п’ятий гол у поточному сезоні. До 77-ї хвилини рахунок залишався 1:1, коли Рубен Невеш після передачі Сергея Мілінковича-Савича точно пробив у нижній кут.

За шість хвилин до завершення основного часу Мілінкович-Савич забив третій м’яч «Аль-Хіляля» — це його 50-й гол за клуб із Ер-Ріяда. «Аль-Кадісія» скоротила відставання на 87-й хвилині завдяки голу Матео Ретегі, який головою замкнув подачу Тіджані Рейндерса зі штрафного. Команда Брендана Роджерса зазнала лише другої поразки в чемпіонаті.

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Аль-Наср вийшов на друге місце

«Аль-Наср» у виїзному матчі обіграв «Аль-Файсалі» з рахунком 3:1 і піднявся на другу позицію, випередивши «Аль-Кадісію» за різницею м’ячів. Абдулла Аль-Хамдан відкрив рахунок, а після перерви автогол Андрея Жиротто подвоїв перевагу чинних чемпіонів.

Тео Бонгонда відіграв один м’яч за «Аль-Файсалі», проте бразильський нападник Анжело встановив підсумковий рахунок. Кріштіану Роналду провів на полі весь матч, влучив у штангу, а його гол у другому таймі скасували через офсайд. «Аль-Наср» здобув третю поспіль перемогу та відстає від «Аль-Хіляля» на два очки.

Дубль Тоні за Аль-Ахлі

В іншому матчі «Аль-Ахлі» вдома переміг «Аль-Халідж» з рахунком 4:1. Іван Тоні оформив дубль, забивши головою на 11-й хвилині та реалізувавши пенальті в компенсований час. Англійський форвард має 13 голів у дев’яти матчах ліги.

Артем Бондаренко зробив рахунок 2:0 після помилки воротаря «Аль-Халіджа» Марвана Аль-Хайдарі, а Тоні асистував Трінкау під час третього гола. На 69-й хвилині Матео Бенегаса вилучили з поля. «Аль-Ахлі» посідає п’яте місце та відстає від лідера на шість очок.

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