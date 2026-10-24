Саудовский «Аль-Хиляль» победил «Аль-Кадисию» со счетом 3:2 в Даммаме и вернулся на первое место в турнирной таблице Саудовской профессиональной лиги. После 10 матчей команда Симоне Индзаги имеет 27 очков и девять побед, сообщает The National.

Победа в Даммаме

«Аль-Кадисия» начинала матч на вершине таблицы, однако на 21-й минуте пропустила от Габриела Мартинелли. Бразильский нападающий забил шестой мяч в шести матчах лиги после перехода из английского «Арсенала».

Менее чем через 10 минут Хулиан Киньонес головой сравнял счет. Для мексиканского нападающего это был пятый гол в текущем сезоне. До 77-й минуты счет оставался 1:1, когда Рубен Невеш после передачи Сергея Милинковича-Савича точно пробил в нижний угол.

За шесть минут до окончания основного времени Милинкович-Савич забил третий мяч «Аль-Хиляля» — это его 50-й гол за клуб из Эр-Рияда. «Аль-Кадисия» сократила отставание на 87-й минуте благодаря голу Матео Ретеги, который головой замкнул подачу Тиджани Рейндерса со штрафного. Команда Брендана Роджерса потерпела лишь второе поражение в чемпионате.

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«Аль-Наср» вышел на второе место

«Аль-Наср» в выездном матче обыграл «Аль-Файсали» со счетом 3:1 и поднялся на вторую позицию, опередив «Аль-Кадисию» по разнице мячей. Абдулла Аль-Хамдан открыл счет, а после перерыва автогол Андрея Жиротто удвоил преимущество действующих чемпионов.

Тео Бонгонда отыграл один мяч за «Аль-Файсали», однако бразильский нападающий Анжело установил итоговый счет. Криштиану Роналду провел на поле весь матч, попал в штангу, а его гол во втором тайме отменили из-за офсайда. «Аль-Наср» одержал третью победу подряд и отстает от «Аль-Хиляля» на два очка.

Дубль Тоуни за «Аль-Ахли»

В другом матче «Аль-Ахли» дома победил «Аль-Халидж» со счетом 4:1. Иван Тоуни оформил дубль, забив головой на 11-й минуте и реализовав пенальти в компенсированное время. Английский форвард имеет 13 голов в девяти матчах лиги.

Артем Бондаренко сделал счет 2:0 после ошибки вратаря «Аль-Халиджа» Марвана Аль-Хайдара, а Тоуни ассистировал Тринкау при третьем голе. На 69-й минуте Матео Бенегаса удалили с поля. «Аль-Ахли» занимает пятое место и отстает от лидера на шесть очков.

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