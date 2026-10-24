Быстрый боулер сборной ЮАР Анрих Нортье из-за травмы паха пропустит третий, заключительный тест против Австралии, который стартует во вторник на стадионе Ньюлендс в Кейптауне, ЮАР. Об этом сообщила Крикетная ассоциация Южной Африки, передает Channel NewsAsia.

Травма во втором тесте

32-летний Нортье получил повреждение в начале второго тестового матча в Гкеберхе. Он остановился во время своего четвертого овера и больше не принимал участия в игре.

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Сборная ЮАР завершила второй тест победой над Австралией с преимуществом в один иннинг и 31 ран. Матч завершился в четверг, а счет в серии из трех тестов стал 1:1.

Единственное изменение в составе

Выбытие Нортье является единственным изменением в составе ЮАР на третий тест. Боулер лишь недавно вернулся в первоклассный крикет после длительного перерыва, поскольку его карьера ранее неоднократно прерывалась травмами.

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