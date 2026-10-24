Szybki bowler reprezentacji Republiki Południowej Afryki Anrich Nortje z powodu urazu pachwiny opuści trzeci, ostatni test przeciwko Australii, który rozpocznie się we wtorek na Newlands w Kapsztadzie w RPA. Poinformowała o tym Cricket South Africa, jak podaje Channel NewsAsia.

Kontuzja w drugim teście

32-letni Nortje doznał urazu na początku drugiego meczu testowego w Gqeberha. Zatrzymał się podczas swojego czwartego overu i nie brał już udziału w grze.

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Reprezentacja RPA zakończyła drugi test zwycięstwem nad Australią przewagą jednego inningu i 31 runów. Mecz zakończył się w czwartek, a wynik w serii trzech testów wyniósł 1:1.

Jedyna zmiana w składzie

Wypadnięcie Nortje jest jedyną zmianą w składzie RPA na trzeci test. Bowler dopiero niedawno wrócił do krykieta pierwszej klasy po długiej przerwie, ponieważ jego karierę wcześniej wielokrotnie przerywały kontuzje.

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