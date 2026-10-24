Chwalińska zagra z Wang lub kwalifikantką w Tokio — Interia Sport

Polska tenisistka Maja Chwalińska otrzymała drugi numer rozstawienia w turnieju WTA 500 w Tokio w Japonii i ominie pierwszą rundę. W drugiej rundzie zagra z Xinyu Wang lub tenisistką, która przejdzie kwalifikacje, informuje Interia Sport.

Możliwe spotkanie z Osaką

W ćwiartce drabinki Chwalińskiej znalazły się również Naomi Osaka, Jasmine Paolini i Mia Pohankova. Według portalu Chwalińska i Osaka mogą spotkać się w ćwierćfinale. Aby do tego doszło, japońska tenisistka musi pokonać Paolini w swoim pierwszym meczu turnieju.

Chwalińska przystępuje do rywalizacji po zwycięstwie w Wuhan Open. Jak zaznacza portal, zajmuje miejsce tuż za pierwszą dziesiątką rankingu.

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Możliwe rywalki w półfinale

W przypadku awansu do półfinału rywalkami Chwalińskiej mogą być Diana Shnaider, Alexandra Eala, Nikola Bartůňková lub Talia Gibson. W górnej części drabinki znalazły się Elena Rybakina, Belinda Bencic, Sorana Cîrstea, Maria Sakkari, Elise Mertens, Leylah Fernandez i Jekaterina Aleksandrowa.

Turniej WTA 500 w stolicy Japonii potrwa do 1 listopada. Mecze drugiej rundy singla zaplanowano na środę i czwartek.

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