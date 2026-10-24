Польская теннисистка Майя Хвалиньская получила второй номер посева на турнире WTA 500 в Токио, Япония, и пропустит первый круг. Во втором круге она сыграет против Синьюй Ван или теннисистки, прошедшей квалификацию, сообщает Interia Sport.

Возможная встреча с Осакой

В четверть сетки Хвалиньской также попали Наоми Осака, Жасмин Паолини и Мия Поганкова. По данным издания, Хвалиньская и Осака могут встретиться в четвертьфинале. Для этого японской теннисистке необходимо победить Паолини в стартовом матче турнира.

Хвалиньская подходит к соревнованиям после победы на Wuhan Open. Как отмечает издание, она занимает место сразу за первой десяткой рейтинга.

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Возможные соперницы в полуфинале

В случае выхода в полуфинал соперницами Хвалиньской могут стать Диана Шнайдер, Александра Эала, Никола Бартунькова или Талия Гибсон. В верхней части сетки оказались Елена Рыбакина, Белинда Бенчич, Сорана Кырстя, Мария Саккари, Элизе Мертенс, Лейла Фернандес и Екатерина Александрова.

Турнир WTA 500 в столице Японии продлится до 1 ноября. Матчи второго круга одиночного разряда запланированы на среду и четверг.

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