Хвалінська зіграє з Ван або кваліфаєркою в Токіо — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська отримала другий номер посіву на турнірі WTA 500 у Токіо, Японія, та пропустить перше коло. У другому колі вона зіграє проти Сіньюй Ван або тенісистки, яка пройде кваліфікацію, повідомляє Interia Sport.

Можлива зустріч з Осакою

До чверті сітки Хвалінської також потрапили Наомі Осака, Жасмін Паоліні та Мія Поганкова. За даними видання, Хвалінська та Осака можуть зустрітися у чвертьфіналі. Для цього японській тенісистці потрібно перемогти Паоліні у стартовому матчі турніру.

Хвалінська підходить до змагань після перемоги на Wuhan Open. Як зазначає видання, вона посідає місце відразу за першою десяткою рейтингу.

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Можливі суперниці у півфіналі

У разі виходу до півфіналу суперницями Хвалінської можуть стати Діана Шнайдер, Александра Еала, Нікола Бартункова або Талія Гібсон. У верхній частині сітки опинилися Єлена Рибакіна, Белінда Бенчич, Сорана Кирстя, Марія Саккарі, Елізе Мертенс, Лейла Фернандес та Катерина Александрова.

Турнір WTA 500 у столиці Японії триватиме до 1 листопада. Матчі другого кола одиночного розряду заплановані на середу та четвер.

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