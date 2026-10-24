Wolfdogs Nagoya обіграв Tokyo Great Bears 3:0 — Interia Sport

У Японії Wolfdogs Nagoya, за який виступає Норберт Губер, переміг Tokyo Great Bears, кольори якого захищає Бартош Курек, з рахунком 3:0 у матчі SV.League. За даними Interia Sport, партії завершилися з рахунками 25:18, 25:21 та 25:19 на користь команди з Нагої.

Статистика польських волейболістів

Обидва польські волейболісти зіграли у матчі. Бартош Курек набрав дев’ять очок, а його ефективність в атаці становила 47%. Норберт Губер не набрав очок у цій зустрічі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

До гри з Wolfdogs Nagoya Tokyo Great Bears двічі переміг Hokkaido Yellow Stars у SV.League. Перший матч команда Курека виграла у трьох сетах, а другий — у п’ятисетному поєдинку.

Повторна гра 25 жовтня

Перемога Wolfdogs Nagoya перервала переможну серію Tokyo Great Bears. Команди знову зіграють між собою 25 жовтня, початок повторного матчу заплановано на 07:35 за польським часом.

Читай нас у