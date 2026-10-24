Wolfdogs Nagoya pokonał Tokyo Great Bears 3:0 — Interia Sport

W Japonii Wolfdogs Nagoya, w którym występuje Norbert Huber, pokonał Tokyo Great Bears, którego barw broni Bartosz Kurek, 3:0 w meczu SV.League. Według Interia Sport, sety zakończyły się wynikami 25:18, 25:21 i 25:19 na korzyść zespołu z Nagoi.

Statystyki polskich siatkarzy

Obaj polscy siatkarze zagrali w meczu. Bartosz Kurek zdobył dziewięć punktów, a jego skuteczność w ataku wyniosła 47%. Norbert Huber nie zdobył punktów w tym spotkaniu.

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Przed meczem z Wolfdogs Nagoya Tokyo Great Bears dwukrotnie pokonał Hokkaido Yellow Stars w SV.League. Zespół Kurka wygrał pierwszy mecz w trzech setach, a drugi — w pięciosetowym pojedynku.

Rewanż 25 października

Zwycięstwo Wolfdogs Nagoya przerwało serię wygranych Tokyo Great Bears. Zespoły ponownie zagrają ze sobą 25 października, a początek rewanżu zaplanowano na 07:35 czasu polskiego.

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