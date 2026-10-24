W Szkocji Rangers rozgromił St Johnstone 4:0 na stadionie Ibrox w meczu Scottish Premiership 24 października 2026 roku. Kevin Kelsy, który wrócił do wyjściowego składu, zdobył dwie bramki, informuje Sky Sports.

Dublet Kelsy'ego i gole partnerów

Kelsy otworzył wynik w 29. minucie. Minsoo Kim wyprowadził do ataku Ryana Naderiego, który podał do partnera, a napastnik skierował piłkę do bramki. Przed przerwą Kim trafił również w słupek po podaniu Naderiego.

W drugiej połowie Naderi podwoił przewagę gospodarzy, dobijając piłkę po tym, jak bramkarz Toby Steward nie zdołał utrzymać strzału Kima. Później Kelsy zamknął na dalszym słupku zgranie głową Emmanuela Fernandeza i zdobył swoją drugą bramkę w meczu.

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Wykluczenie i sytuacja w tabeli

W 74. minucie St Johnstone zostało osłabione: Fotheringham otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę po incydencie z Raskinem. Arbiter wykluczył zawodnika po ponownym obejrzeniu sytuacji.

Ostateczny wynik w 87. minucie ustalił Tochi Chukwuani, który wykończył podanie Jeidy'ego Gassamy. Dla Rangers było to siódme zwycięstwo w ośmiu meczach ligowych. Zespół zmniejszył stratę do Celticu do jednego punktu przed spotkaniem lidera z Hibernianem.

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