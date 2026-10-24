Wolfdogs Nagoya обыграл Tokyo Great Bears 3:0 — Interia Sport

В Японии Wolfdogs Nagoya, за который выступает Норберт Хубер, обыграл Tokyo Great Bears, цвета которого защищает Бартош Курек, со счетом 3:0 в матче SV.League. По данным Interia Sport, партии завершились со счетом 25:18, 25:21 и 25:19 в пользу команды из Нагои.

Статистика польских волейболистов

Оба польских волейболиста сыграли в матче. Бартош Курек набрал девять очков, а его эффективность в атаке составила 47%. Норберт Хубер не набрал очков в этой встрече.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

До игры с Wolfdogs Nagoya Tokyo Great Bears дважды победил Hokkaido Yellow Stars в SV.League. Команда Курека выиграла первый матч в трех сетах, а второй — в пятисетовом поединке.

Повторная игра 25 октября

Победа Wolfdogs Nagoya прервала победную серию Tokyo Great Bears. Команды снова сыграют между собой 25 октября, начало повторного матча запланировано на 07:35 по польскому времени.

Читай нас в