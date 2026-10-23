印度在T20揭幕战击败新西兰——Dawn

印度国家队在新西兰基督城举行的Twenty20系列赛首场比赛中以4个三柱门的优势击败新西兰。印度队成功追至226分的目标，并在19.4个回合结束比赛，在五场系列赛中以1比0领先，Dawn报道。

创纪录的追分

率先击球的新西兰取得225分、失4个三柱门。这是他们在主场对阵印度的T20比赛中取得的最高得分。开场击球手蒂姆·塞弗特和芬恩·艾伦在前六个回合为主队拿下65分、失1个三柱门。艾伦在24个球中得到45分。

格伦·菲利普斯在40个球中得到82分，保持不出局，击出8个四分球和3个六分球。贝文·雅各布斯得到31分，随后因跑杀出局。印度的5名投球手每回合均至少丢掉10分。布夫内什瓦尔·库马尔时隔四年首次参加国际T20比赛，最终数据为0-49。

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萨姆森、艾耶尔和迪尔的贡献

印度以桑朱·萨姆森和阿比谢克·夏尔马组成的93分开局搭档开始追分。萨姆森在33个球中得到67分，包括8个四分球和4个六分球。前六个回合后，印度取得94分、失1个三柱门。

新西兰队随后迅速让3名击球手出局，但什雷亚斯·艾耶尔在28个球中得到42分，恢复了追分节奏。保持不出局并得到42分的纳曼·迪尔为比赛画上句号。印度队长艾耶尔称赞迪尔在比赛决定性阶段的冷静，而新西兰队长米切尔·桑特纳承认，他的球队在开局几个回合表现不佳。系列赛第二场比赛也将于周六在基督城举行。

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