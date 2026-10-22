捷克网球选手卡捷日娜·西尼亚科娃在日本大阪举行的WTA 250赛事中，以6:4、6:1击败波兰选手玛格达·利内特，晋级四分之一决赛。赛后，西尼亚科娃称对手是一位非常出色的网球选手，并指出了她的拼搏精神和不愿放弃的态度，Interia Sport报道。

三周内第二次获胜

这是西尼亚科娃三周内第二次战胜利内特。10月1日，这位捷克选手也曾在北京击败这名波兰网球选手。大阪的这场比赛是两位运动员职业生涯中的第七次交手。

西尼亚科娃指出，这场比赛比比分所显示的更困难。她表示，在有风的条件下比赛并不容易。她还说，大阪的条件与北京不同，比赛节奏更快。

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西尼亚科娃的下一位对手

这位捷克选手表示，她努力专注于自己的比赛并采取进攻性打法。她感谢日本球迷，并表示很高兴再次来到日本参赛。

30岁的西尼亚科娃是双打世界排名第一的选手，并拥有12个双打大满贯冠军头衔。她在大阪的下一位对手将是美国选手玛丽·斯托亚娜。

34岁的利内特在大阪赛事中首战击败了从资格赛突围的克莱尔·刘。此前，她在首尔首轮输给达莉娅·阿斯塔霍娃，在北京的首场比赛中不敌西尼亚科娃，并且未能通过武汉赛事的资格赛。

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