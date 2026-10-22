Czeska tenisistka Kateřina Siniaková pokonała Polkę Magdę Linette 6:4, 6:1 w meczu o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w japońskiej Osace. Po spotkaniu Siniaková nazwała rywalkę bardzo dobrą tenisistką, podkreślając jej waleczność i niechęć do poddawania się, informuje Interia Sport.

Drugie zwycięstwo w ciągu trzech tygodni

Dla Siniakovej było to drugie zwycięstwo nad Linette w ciągu trzech tygodni. 1 października Czeszka również pokonała polską tenisistkę w Pekinie. Mecz w Osace był siódmym bezpośrednim spotkaniem zawodniczek w ich karierach.

Siniaková zaznaczyła, że pojedynek był trudniejszy, niż może wskazywać wynik. Według niej gra w wietrznych warunkach nie była łatwa. Powiedziała również, że warunki w Osace różniły się od tych w Pekinie, a gra była szybsza.

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Następna rywalka Siniakovej

Czeszka opowiedziała, że starała się skoncentrować na własnej grze i działać agresywnie. Podziękowała japońskim kibicom i zaznaczyła, że cieszy się z ponownego występu w Japonii.

30-letnia Siniaková jest liderką światowego rankingu w deblu i ma 12 tytułów wielkoszlemowych w grze podwójnej. Jej kolejną rywalką w Osace będzie Amerykanka Mary Stoiana.

34-letnia Linette rozpoczęła turniej w Osace od zwycięstwa nad kwalifikantką Claire Liu. Wcześniej przegrała z Darią Astachową w pierwszej rundzie w Seulu, uległa Siniakovej w meczu otwarcia w Pekinie i nie przeszła kwalifikacji do turnieju w Wuhanie.

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