Manchester United rozpoczął poszukiwania możliwych następców głównego trenera Michaela Carricka, choć oczekuje się, że poprowadzi on zespół w niedzielnym meczu z Bournemouth. Poinformował o tym BBC Sport.

Według informacji serwisu Carrick nadal pracuje jak zwykle i nie został poinformowany o nieuchronnych zmianach personalnych po środowej porażce 1:4 z włoskim Como. Po tym meczu kapitan zespołu Bruno Fernandes zakwestionował taktykę trenera.

Kandydaci na stanowisko

Wśród szkoleniowców zainteresowanych pracą na Old Trafford BBC Sport wymienia Eddiego Howe’a, Antonio Contego i Juliana Nagelsmanna. Howe, który opuścił Newcastle w przerwie międzysezonowej, jest otwarty na powrót do pracy trenerskiej w Manchesterze United.

Władze klubu wysoko oceniają również pracę trenera Aston Villi Unaia Emery’ego oraz szkoleniowca Brighton Fabiana Hürzelera, jednak pozyskanie ich z obecnych klubów byłoby trudne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Seria bez zwycięstwa

Jednocześnie część wysokich rangą działaczy klubu uważa, że częste zmiany trenerów w poprzednich latach nie zatrzymały spadku formy zespołu. Ich zdaniem Carricka zawiedli piłkarze, którzy nie prezentują oczekiwanego poziomu gry.

W tym sezonie United odniosło tylko dwa zwycięstwa w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach i nie wygrało siedmiu spotkań z rzędu. To najgorsza seria klubu od sezonu 2015-2016. Zespół tylko raz zachował czyste konto, a obrońca Lisandro Martínez publicznie skrytykował politykę transferową klubu.

Po meczu z Bournemouth Manchester United będzie mieć w środku tygodnia okres bez spotkań, co teoretycznie może dać władzom czas na ocenę sytuacji. Poprzednie odpadnięcie z Pucharu Ligi Angielskiej nastąpiło po porażce z Brighton, które odrobiło straty ze stanu 0:2 na Old Trafford.

Czytaj nas na