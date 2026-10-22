Манчестер Юнайтед почав шукати нового тренера — BBC Sport

«Манчестер Юнайтед» розпочав пошук можливих замінників головному тренеру Майклу Керріку, хоча очікується, що він керуватиме командою в недільному матчі проти «Борнмута». Про це повідомляє BBC Sport.

За інформацією видання, Керрік продовжує працювати у звичному режимі та не був поінформований про неминучі кадрові зміни після поразки від італійського «Комо» з рахунком 1:4 у середу. Після цього матчу капітан команди Бруну Фернандеш поставив під сумнів тактику тренера.

Кандидати на посаду

Серед фахівців, які зацікавлені в роботі на «Олд Траффорд», BBC Sport називає Едді Гау, Антоніо Конте та Юліана Нагельсманна. Гау, який залишив «Ньюкасл» у міжсезоння, відкритий до повернення до тренерської роботи в «Манчестер Юнайтед».

Керівництво клубу також високо оцінює роботу тренера «Астон Вілли» Унаї Емері та наставника «Брайтона» Фабіана Гюрцелера, однак запросити їх із нинішніх клубів було б складно.

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Серія без перемог

Водночас частина високопосадовців клубу вважає, що часта зміна тренерів у попередні роки не зупинила спад команди. На їхню думку, Керріка підвели футболісти, які не демонструють очікуваного рівня гри.

Цього сезону «Юнайтед» здобув лише дві перемоги в 11 матчах усіх турнірів і не вигравав сім поєдинків поспіль. Це найгірша серія клубу з сезону 2015–2016. Команда також лише раз зберегла свої ворота сухими, а захисник Лісандро Мартінес публічно критикував трансферну політику клубу.

Після матчу з «Борнмутом» у «Манчестер Юнайтед» буде вільний від матчів період у середині тижня, що теоретично може дати керівництву час оцінити ситуацію. Попередній виліт із Кубка англійської ліги стався після поразки від «Брайтона», який відігрався з 0:2 на «Олд Траффорд».

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