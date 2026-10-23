Сельта Віго відігралася та перемогла Селтік 2:1 у Лізі Європи — Sky Sports News

Іспанська «Сельта Віго» перемогла шотландський «Селтік» з рахунком 2:1 у матчі Ліги Європи на стадіоні «Селтік Парк» 22 жовтня 2026 року. Господарі відкрили рахунок на початку другого тайму, однак гості двічі забили протягом кількох хвилин і здобули вольову перемогу, повідомляє Sky Sports.

Голи другого тайму

На 47-й хвилині Міка Баур вивів «Селтік» уперед. Він завершив атаку після небезпечної подачі Хайссема Хассана, яка змінила траєкторію після рикошету.

На 63-й хвилині захисник «Селтіка» Ліам Скейлз міг подвоїти перевагу команди, але після подачі Хассана головою влучив у поперечину. На 68-й хвилині «Сельта» зрівняла рахунок: Хаві Родрігес головою замкнув подачу зі штрафного. Невдовзі він оформив дубль точним ударом з-за меж штрафного майданчика.

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Третя поразка поспіль

Перший тайм завершився без голів. «Селтік» претендував на пенальті після падіння Каллума Осмонда під час атаки, однак арбітр не призначив штрафного удару. За протести Каміло Дуран отримав жовту картку.

Наприкінці зустрічі Джеймс Форрест створив нагоду для Колбі Донована, але його удар виявився недостатньо сильним, і воротар упорався з м’ячем. Поразка стала для «Селтіка» третьою поспіль у турнірі: після трьох матчів команда не має очок.

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