«Манчестер Юнайтед» начал поиск возможных замен главному тренеру Майклу Кэррику, хотя ожидается, что он будет руководить командой в воскресном матче против «Борнмута». Об этом сообщает BBC Sport.

По информации издания, Кэррик продолжает работать в обычном режиме и не был уведомлен о неизбежных кадровых изменениях после поражения от итальянского «Комо» со счетом 1:4 в среду. После этого матча капитан команды Бруну Фернандеш поставил под сомнение тактику тренера.

Кандидаты на должность

Среди специалистов, заинтересованных в работе на «Олд Траффорд», BBC Sport называет Эдди Хау, Антонио Конте и Юлиана Нагельсманна. Хау, покинувший «Ньюкасл» в межсезонье, открыт к возвращению к тренерской работе в «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба также высоко оценивает работу тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери и наставника «Брайтона» Фабиана Хюрцелера, однако пригласить их из нынешних клубов было бы сложно.

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Серия без побед

В то же время часть высокопоставленных представителей клуба считает, что частая смена тренеров в предыдущие годы не остановила спад команды. По их мнению, Кэррика подвели футболисты, которые не демонстрируют ожидаемого уровня игры.

В этом сезоне «Юнайтед» одержал лишь две победы в 11 матчах во всех турнирах и не выигрывал семь поединков подряд. Это худшая серия клуба с сезона 2015-2016. Команда также лишь раз сохранила свои ворота сухими, а защитник Лисандро Мартинес публично критиковал трансферную политику клуба.

После матча с «Борнмутом» у «Манчестер Юнайтед» будет свободный от матчей период в середине недели, что теоретически может дать руководству время оценить ситуацию. Предыдущий вылет из Кубка английской лиги произошел после поражения от «Брайтона», который отыгрался со счета 0:2 на «Олд Траффорд».

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