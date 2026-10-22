BBC Sport：曼联开始寻找新主帅

曼联已开始寻找主教练迈克尔·卡里克的潜在替代者，不过预计他仍将带队出战周日对阵伯恩茅斯的比赛。BBC Sport报道了这一消息。

据该媒体消息，卡里克仍按常规工作，且在周三以1比4不敌意大利球队科莫后，尚未被告知即将发生的人事变动。那场比赛后，队长布鲁诺·费尔南德斯对教练的战术提出了质疑。

职位候选人

BBC Sport称，有意在老特拉福德执教的教练包括埃迪·豪、安东尼奥·孔蒂和尤利安·纳格尔斯曼。豪在休赛期离开纽卡斯尔后，愿意重返教练岗位，在曼联执教。

俱乐部管理层也高度评价阿斯顿维拉主帅乌奈·埃梅里以及布莱顿主教练法比安·许尔策勒的工作，但要将他们从现有俱乐部请来将十分困难。

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连续不胜

与此同时，部分俱乐部高层认为，过去几年频繁更换教练并未阻止球队下滑。在他们看来，卡里克受到了未能展现预期比赛水平的球员拖累。

本赛季，联队在各项赛事的11场比赛中仅取得两场胜利，并已连续七场未能取胜。这是俱乐部自2015-2016赛季以来最糟糕的战绩。球队也只完成过一次零封，而后卫利桑德罗·马丁内斯曾公开批评俱乐部的转会政策。

在对阵伯恩茅斯的比赛后，曼联将在周中迎来一段没有比赛的时间，这理论上可能让管理层有时间评估局势。球队此前在英格兰联赛杯中出局，是在老特拉福德以0比2领先却被布莱顿逆转后发生的。

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