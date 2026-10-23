梅西将获阿斯图里亚斯王妃奖——Interia Sport

阿根廷足球运动员利昂内尔·梅西将于10月23日获得体育类别的阿斯图里亚斯王妃奖。颁奖典礼将在西班牙奥维耶多的坎波阿莫尔剧院举行，西班牙君主将出席。根据Interia Sport的消息，这名球员于周四与妻子一同抵达该市。

与球迷见面

10月22日，众多支持者在奥维耶多的一家酒店外等候梅西，其中包括阿根廷人。这名球员为人们签名并与他们合影。晚上，他还与年轻人会面，并谈到了与体育相关的价值观。

梅西飞抵奥维耶多并非为了参加足球比赛，而是为了出席颁奖典礼。他此前曾效力于巴塞罗那，也曾随阿根廷国家队在卡塔尔夺得世界杯冠军。

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因体育和社会倡议获得表彰

评委会不仅表彰了梅西在足球方面的成就，还肯定了他旨在改善处于艰难生活境况儿童获得教育和医疗服务机会的活动。他支持面向最年幼患者的倡议。

梅西在接受EFE通讯社采访时表示，他的父亲豪尔赫会为这项奖项感到非常高兴。这名球员称，该表彰不仅涉及他在赛场上的成功，也涉及他活动的其他领域。今年的其他获奖者包括历史学家兼记者蒂莫西·加顿·阿什、作家朱利安·巴恩斯、宇航员克里斯蒂娜·科赫，以及歌手兼诗人帕蒂·史密斯。

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