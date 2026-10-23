Argentyński piłkarz Lionel Messi ma 23 października otrzymać Nagrodę Księżnej Asturii w kategorii „Sport”. Ceremonia odbędzie się w Teatrze Campoamor w Oviedo w Hiszpanii, z udziałem hiszpańskich monarchów. Według Interia Sport piłkarz przybył do miasta w czwartek wraz z żoną.

Spotkanie z kibicami

22 października na Messiego przed hotelem w Oviedo czekali liczni sympatycy, w tym Argentyńczycy. Piłkarz rozdawał autografy i robił sobie zdjęcia z ludźmi. Wieczorem spotkał się także z młodzieżą i mówił o wartościach związanych ze sportem.

Messi przyleciał do Oviedo nie na mecz piłkarski, lecz aby wziąć udział w ceremonii wręczenia nagrody. Wcześniej grał w Barcelonie, a także został mistrzem świata z reprezentacją Argentyny w Katarze.

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Wyróżnienie za sport i inicjatywy społeczne

Jury doceniło nie tylko piłkarskie osiągnięcia Messiego, ale także jego działalność ukierunkowaną na poprawę dostępu do edukacji i opieki medycznej dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera inicjatywy dla najmłodszych pacjentów.

W rozmowie z agencją EFE Messi zaznaczył, że jego ojciec Jorge byłby bardzo szczęśliwy z tej nagrody. Według piłkarza wyróżnienie dotyczy nie tylko sukcesów na boisku, ale także innych obszarów jego działalności. Wśród innych tegorocznych laureatów są historyk i dziennikarz Timothy Garton Ash, pisarz Julian Barnes, astronautka Christina Koch oraz piosenkarka i poetka Patti Smith.

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