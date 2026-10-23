Аргентинский футболист Лионель Месси должен получить Премию принцессы Астурийской в категории «Спорт» 23 октября. Церемония состоится в театре Кампоамор в Овьедо, Испания, с участием испанских монархов. По данным Interia Sport, футболист прибыл в город в четверг вместе с женой.

Встреча с болельщиками

22 октября возле отеля в Овьедо Месси ждали многочисленные поклонники, в том числе аргентинцы. Футболист раздавал автографы и фотографировался с людьми. Вечером он также встретился с молодежью и говорил о ценностях, связанных со спортом.

Месси прилетел в Овьедо не ради футбольного матча, а для участия в церемонии вручения награды. Ранее он выступал за «Барселону», а также стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в Катаре.

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Признание за спорт и социальные инициативы

Жюри отметило не только футбольные достижения Месси, но и его деятельность, направленную на улучшение доступа к образованию и медицинской помощи для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Он поддерживает инициативы для самых маленьких пациентов.

В разговоре с агентством EFE Месси отметил, что его отец Хорхе был бы очень рад этой награде. По словам футболиста, отличие касается не только успехов на поле, но и других направлений его деятельности. Среди других лауреатов этого года — историк и журналист Тимоти Гартон Эш, писатель Джулиан Барнс, астронавтка Кристина Кох, а также певица и поэтесса Патти Смит.

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