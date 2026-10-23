Egipski piłkarz Mohamed Salah strzelił gola i zaliczył asystę w meczu tureckiego Trabzonsporu ze szkockim Hearts w Lidze Konferencji. Gospodarze wygrali w Trabzonie 2:0, podaje The National.

Gol i asysta Salaha

Mecz na stadionie Papara Park był 150. spotkaniem Salaha w rozgrywkach UEFA. Goście mogli otworzyć wynik, gdy Malachi Fagan-Walcott trafił w słupek. Jednak Trabzonspor objął prowadzenie po rzucie karnym wykorzystanym przez Salaha. Jedenastkę podyktowano po faulu Thomasa Benty Magnussona.

Krótko przed końcem pierwszej godziny gry Egipcjanin asystował przy golu Dju Franulino, który zdobył drugą bramkę. Gol ten był 200. trafieniem Trabzonsporu w europejskich pucharach. W doliczonym czasie gry gospodarze zostali osłabieni po czerwonej kartce dla Sidneya Lopesa Cabrala, lecz utrzymali przewagę.

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Statystyki w Turcji

Wcześniej w tym miesiącu Salah ustanowił rekord tureckiej Super Lig jako najszybszy zawodnik, który osiągnął 10 udziałów przy golach. Po letnim transferze z Liverpoolu osiągnął ten wynik w siedmiu meczach, zdobywając siedem bramek i notując trzy asysty. Później piłkarz zwiększył swój dorobek do ośmiu goli w Super Lig.

Zwycięstwo Bournemouth

W innym meczu europejskich pucharów Bournemouth rozbiło u siebie Milan 3:0 w Lidze Europy. Justin Kluivert i Marcus Tavernier wykorzystali rzuty karne w pierwszej połowie, a Amine Adli zdobył bramkę w 84. minucie. Bramkarz i kapitan Milanu Mike Maignan został wyrzucony z boiska na początku meczu za faul na Tylerze Adamsie.

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