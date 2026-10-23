Египетский футболист Мохамед Салах забил гол и отдал результативную передачу в матче турецкого «Трабзонспора» против шотландского «Хартса» в Лиге конференций. Хозяева победили в Трабзоне со счетом 2:0, сообщает The National.

Гол и ассист Салаха

Матч на стадионе Papara Park стал для Салаха 150-м в турнирах УЕФА. Гости могли открыть счет, когда Малачи Фэган-Уолкотт попал в штангу. Однако «Трабзонспор» вышел вперед после пенальти, который реализовал Салах. Одиннадцатиметровый был назначен после фола Томаса Бенты Магнуссона.

Незадолго до завершения первого часа игры египтянин ассистировал Джу Франулино, который забил второй мяч. Этот гол стал для «Трабзонспора» 200-м в еврокубках. В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве после удаления Сидни Лопеша Кабрала, но сохранили преимущество.

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Статистика в Турции

Ранее в этом месяце Салах установил рекорд турецкой Суперлиги как самый быстрый игрок, набравший 10 результативных действий. После летнего перехода из «Ливерпуля» он достиг этой отметки за семь матчей, имея семь голов и три ассиста. Позднее футболист увеличил свой показатель до восьми голов в Суперлиге.

Победа «Борнмута»

В другом матче еврокубков «Борнмут» на своем поле разгромил «Милан» со счетом 3:0 в Лиге Европы. Джастин Клюйверт и Маркус Тавернье реализовали пенальти в первом тайме, а Амин Адли забил на 84-й минуте. Голкипер и капитан «Милана» Майк Меньян был удален в начале игры за фол против Тайлера Адамса.

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