萨拉赫助特拉布宗体育击败哈茨队——The National

埃及足球运动员穆罕默德·萨拉赫在土耳其特拉布宗体育对阵苏格兰哈茨队的欧协联比赛中打入一球并送出一次助攻。主队在特拉布宗以2比0获胜，据《The National》报道。

萨拉赫的进球和助攻

在Papara Park体育场进行的这场比赛是萨拉赫在欧足联赛事中的第150场比赛。客队本有机会率先破门，马拉奇·费根-沃尔科特的射门击中立柱。然而，特拉布宗体育凭借萨拉赫主罚命中的点球取得领先。这粒点球是在托马斯·本塔·马格努松犯规后判罚的。

在比赛进行到第一个小时即将结束时，这名埃及球员助攻朱·弗兰库利诺打入第二球。这粒进球是特拉布宗体育在欧洲赛事中的第200球。补时阶段，主队在西德尼·洛佩斯·卡布拉尔被罚下后少一人作战，但仍保住了领先优势。

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在土耳其的数据

本月早些时候，萨拉赫创造了土耳其超级联赛纪录，成为最快达成10次直接参与进球的球员。在夏季从利物浦转会后，他在7场比赛中达到这一里程碑，收获7球和3次助攻。随后，这名球员将自己在超级联赛中的进球数增加到8个。

伯恩茅斯获胜

在另一场欧洲赛事中，伯恩茅斯在主场以3比0大胜AC米兰，比赛属于欧联杯。贾斯廷·克鲁伊维特和马库斯·塔弗尼尔在上半场罚入点球，阿明·阿德利则在第84分钟破门。AC米兰门将兼队长迈克·迈尼昂在比赛初段因对泰勒·亚当斯犯规被罚下。

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