Prezydent USA Donald Trump oskarżył koszykarza Philadelphia 76ers LeBrona Jamesa o brak szacunku dla Stanów Zjednoczonych po nagraniu z wykonania hymnu narodowego przed rozpoczęciem sezonu NBA w Nowym Jorku. Jak informuje Sky Sports News, Trump udostępnił to nagranie w mediach społecznościowych i oświadczył, że James powinien przeprosić amerykańskich wojskowych oraz bohaterów, którzy zginęli za flagę USA.

Nagranie przed meczem w Nowym Jorku

Na nagraniu James podczas wykonywania „The Star-Spangled Banner” najwyraźniej ćwiczył ruch do uderzenia golfowego i oddał rzut z wyskoku. Doszło do tego w Madison Square Garden, gdzie 76ers rozgrywali mecz otwarcia sezonu. Większość jego kolegów z drużyny stała w tym czasie nieruchomo.

Trump powtórzył zarzuty podczas wiecu wyborczego w Sioux City w stanie Iowa. Oświadczył, że nie rozumie zachowania sportowca podczas hymnu narodowego.

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Reakcja Jamesa i mecz w Filadelfii

Po zwycięstwie Filadelfii nad Cleveland Cavaliers 114:106 James zareagował na słowa prezydenta, mówiąc, że prawdopodobnie był to spokojny dzień informacyjny w biurze.

W domowym meczu przeciwko Cleveland 76ers odrobili 29-punktową stratę — był to największy comeback zespołu od 1997 roku. Tyrese Maxey zdobył 32 punkty, Joel Embiid 24, a James zakończył spotkanie z 17 punktami i 10 zbiórkami. Jaylen Brown dodał 21 punktów, natomiast Donovan Mitchell zdobył dla Cavaliers 32 punkty.

Trener Filadelfii Nick Nurse przed meczem oświadczył, że zespół stara się nie rozpraszać zewnętrznym szumem i koncentruje się na treningach, analizach wideo oraz meczach.

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