Polska tenisistka Katarzyna Kawa zagra z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Ningbo. Mecz zaplanowano na 23 października i ma rozpocząć się nie wcześniej niż o 13:00 czasu polskiego, informuje Interia Sport.

Najlepszy wynik Kawy w WTA 500

Źródło podaje, że Kawa zajmuje 128. miejsce w rankingu WTA. Awans do ćwierćfinału w Ningbo jest dla niej pierwszym w karierze ćwierćfinałem turnieju kategorii WTA 500. Wcześniej polska tenisistka nie docierała do tego etapu w zawodach tej rangi, a jej poprzednim najlepszym wynikiem był finał turnieju WTA 250.

Rywalką Kawy będzie liderka światowego rankingu Rybakina. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie tenisistek. Według publikacji Rybakina wygrała w tym roku Australian Open i US Open.

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Ostatnie występy Rybakiny

Po US Open Rybakina wystąpiła w turnieju w Pekinie, gdzie odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Aliną Czaraewą. W Ningbo jej mecz drugiej rundy zakończył się przedwcześnie: Polina Kudermietowa przerwała grę z powodu kontuzji przy stanie 5:0 w pierwszym secie dla Rybakiny.

Transmisję meczu ćwierćfinałowego w Polsce pokaże Canal+ Sport 2, a oglądanie online będzie dostępne dla abonentów Canal+ Online.

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