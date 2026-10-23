波兰网球选手卡塔日娜·卡瓦将在宁波WTA 500赛事四分之一决赛中对阵叶莲娜·莱巴金娜。比赛定于10月23日举行，预计最早于波兰时间13:00开始，Interia Sport报道。

卡瓦在WTA 500赛事中的最佳成绩

消息源指出，卡瓦在WTA排名中位列第128位。闯入宁波站四分之一决赛是她职业生涯首次在WTA 500级别赛事中打进这一阶段。此前，这位波兰选手从未在这一等级的赛事中晋级至该阶段，她此前的最佳成绩是在一项WTA 250赛事中打进决赛。

卡瓦的对手将是世界排名第一的莱巴金娜。这将是两位选手首次交锋。据该媒体报道，莱巴金娜今年赢得了澳大利亚网球公开赛和美国网球公开赛冠军。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

莱巴金娜近期表现

美国网球公开赛后，莱巴金娜参加了北京站赛事，并在首轮负于阿丽娜·恰拉耶娃后出局。在宁波，她的第二轮比赛提前结束：波琳娜·库德梅托娃在莱巴金娜首盘以5:0领先时因伤退赛。

Canal+ Sport 2将在波兰直播这场四分之一决赛，Canal+ Online订阅用户可在线观看。

关注我们在