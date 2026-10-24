康诺特以48:27击败泽布雷，达阵八次——BBC体育

爱尔兰球队康诺特在爱尔兰Dexcom Stadium举行的联合橄榄球锦标赛第四轮比赛中以48:27击败泽布雷。主队完成八次达阵，获得奖励积分，并升至积分榜第六位，BBC体育报道。

半场前五次达阵

泽布雷在第5分钟凭借边锋贾科莫·费拉里的达阵首开纪录，但乔瓦尼·蒙特毛里未能完成转换得分。康诺特在15分钟内以四次达阵作出回应，芬利·比尔汉、肖恩·扬森、卡哈尔·福德和萨姆·吉尔伯特分别得分。

贾科波·博图里为客队完成一次达阵，但普伦德加斯特再次扩大了主队的领先优势。中场休息前，米尔科·贝洛尼完成泽布雷一次得分进攻，但康诺特以33:17领先进入中场休息。

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赫弗南梅开二度

下半场比赛节奏放缓。戴夫·赫弗南在伤愈后首次于本赛季首发出场，并在第60分钟完成康诺特的第六次达阵。不久后，韦斯特为主队再添一次达阵。

泽布雷凭借达阵奖励分获得赛季首分：詹皮耶特罗·里巴尔迪和包蒂斯塔·斯塔维莱在下半场得分。最后几秒，赫弗南在得分区附近的争球推进后完成达阵，上演梅开二度。萨姆·吉尔伯特未能完成最后一次达阵的转换得分，泽布雷仍排名URC末位。

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