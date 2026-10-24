Ирландский «Коннахт» победил «Зебре» со счётом 48:27 в матче четвёртого раунда United Rugby Championship на стадионе Dexcom Stadium в Ирландии. Хозяева занесли восемь попыток, получили бонусное очко и поднялись на шестое место в турнирной таблице, сообщает BBC Sport.

Пять попыток до перерыва

«Зебре» открыл счёт на пятой минуте благодаря попытке фланкера Джакомо Феррари, однако Джованни Монтемаури не реализовал её. «Коннахт» ответил четырьмя попытками за 15 минут: отличились Финлей Билхем, Шон Янсен, Катал Форд и Сэм Гилберт.

Джакопо Боттури занёс попытку за гостей, но Прендергаст вновь увеличил преимущество хозяев. Перед перерывом Мирко Беллони завершил результативную атаку «Зебре», однако «Коннахт» ушёл на перерыв при счёте 33:17.

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Дубль Хеффернана

Во втором тайме темп игры снизился. Дейв Хеффернан, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе после восстановления от травмы, на 60-й минуте занёс шестую попытку «Коннахта». Вскоре Вест добавил ещё одну попытку хозяевам.

«Зебре» набрал первое очко в сезоне благодаря бонусу за попытки: во второй половине матча отличились Джампьетро Рибальди и Баутиста Ставилле. В последние секунды Хеффернан оформил дубль, занеся попытку после маула возле зачётной зоны. Сэм Гилберт не реализовал последнюю попытку, а «Зебре» остался на последнем месте в URC.

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