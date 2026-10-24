Irlandzki Connacht pokonał Zebre 48:27 w meczu czwartej rundy United Rugby Championship na stadionie Dexcom Stadium w Irlandii. Gospodarze zdobyli osiem przyłożeń, wywalczyli punkt bonusowy i awansowali na szóste miejsce w tabeli, informuje BBC Sport.

Pięć przyłożeń przed przerwą

Zebre otworzyło wynik w piątej minucie dzięki przyłożeniu skrzydłowego Giacomo Ferrari, jednak Giovanni Montemauri nie wykorzystał podwyższenia. Connacht odpowiedział czterema przyłożeniami w 15 minut: punktowali Finlay Bealham, Sean Jansen, Cathal Forde i Sam Gilbert.

Jacopo Botturi zdobył przyłożenie dla gości, ale Prendergast ponownie powiększył przewagę gospodarzy. Przed przerwą Mirco Belloni zakończył punktową akcję Zebre, jednak Connacht schodził na przerwę przy wyniku 33:17.

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Dwa przyłożenia Heffernana

W drugiej połowie tempo gry spadło. Dave Heffernan, który po powrocie po kontuzji po raz pierwszy w tym sezonie wyszedł w podstawowym składzie, w 60. minucie zdobył szóste przyłożenie Connachtu. Wkrótce potem West dołożył kolejne przyłożenie dla gospodarzy.

Zebre zdobyło pierwszy punkt w sezonie dzięki bonusowi za przyłożenia: w drugiej połowie punktowali Giampietro Ribaldi i Bautista Stavile. W ostatnich sekundach Heffernan skompletował dublet, zdobywając przyłożenie po maulu w pobliżu pola punktowego. Sam Gilbert nie wykorzystał podwyższenia po ostatnim przyłożeniu, a Zebre pozostało na ostatnim miejscu w URC.

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