德泽尔比称热刺伤病是正常情况——《卫报》

在英格兰，热刺主教练罗伯托·德泽尔比在周六于斯坦福桥对阵切尔西的英超比赛前表示，他不认为医疗团队应对球队的人员问题负责。据他称，俱乐部可能因伤缺少九名球员，而罗德里戈·本坦库尔将因停赛缺席比赛。

热刺的人员情况

据《卫报》报道，佩德罗·波罗已从伤病中恢复。主教练评估认为，安迪·罗伯逊、奥马尔·马尔穆什和多米尼克·索兰克的状态良好。与此同时，德斯蒂尼·乌多吉仍无法出战，托辛·阿达拉比奥约能否参赛尚不确定。

詹姆斯·麦迪逊在周一主场战胜考文垂后已三天没有训练，可能无法及时恢复。德扬·库卢塞夫斯基在对阵弗兰克·兰帕德执教的球队时，自2025年5月以来首次获得出场时间，他需要谨慎对待。卢卡斯·贝里瓦尔和萨维奥也在伤员之列。

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德泽尔比指出，俱乐部将在赛季末准备一份完整的伤病报告。他强调自己信任医疗人员，并称伤病情况在足球运动中很正常。这位教练以波罗、贝里瓦尔和罗伯逊为例，称他们的健康问题是在不受俱乐部医疗人员控制的情况下发生的。

切尔西的纪律

切尔西主教练哈维·阿隆索将球队纪律的改善与球员的情绪控制联系起来。上赛季，这家伦敦俱乐部获得了11张红牌，而在本赛季尚未出现被罚下的情况。

阿隆索还表示，签下更有经验的球员有助于切尔西在困难时刻保持冷静。对阵热刺的比赛中，球队将缺少门将埃米利亚诺·马丁内斯，他在与埃弗顿的比赛中下颌骨骨折。主教练表示，比利时门将迈克·彭德斯预计将在首发阵容中出场。

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